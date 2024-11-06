"الخدمات البيطرية" تستعرض جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، من خلال المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن الهيئة قامت بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الهامة خلال شهر أكتوبر منها تشخيص وفحص الحمل بالسونار لعدد ١٤٣٦٣ حيوانا، وعلاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد ٢٠١٥٦ حيوانا وعلاج أمراض الضرع لعدد ٣٥٦٦ حيوانا، وعلاج الأمراض الإنتاجية وحديثي الولادة لعدد ٥٨٤ حيوان، و علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد ٢٢٠٠ حيوان.

نشاط التلقيح الاصطناعي:

تم تلقيح عدد ٤٩٤٥٨ حيوانا، منهم ٤١٨٥٣ بقرة و٧٦٠٥ جاموس، وتقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال ١٤٨٥ نقطة تلقيح منتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ٣١٢ نقطة تلقيح اصطناعي تحت الاستلام والتشغيل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

فيما يخص نشاط مراكز التلقيح الاصطناعي:

تم إنتاج عدد ٥٥٢٧٥ جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس.

تم استلام وفحص عدد ٥٠١٢٦ جرعة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال ٤ رسائل.

تم توزيع عدد ٦٧١٨٢ جرعة على نقاط التلقيح لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.