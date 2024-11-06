"الكاف" يشيد بمدرب فريق مسار: لديه بصيرة تكتيكية ويظهر الفريق بشكل متماسك ومنضبط

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النسائية "الكاف" بكابتن أحمد رمضان جاد مرب فريق مسار المتأهل لأول مرة في التاريخ لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد من خلال صفحته الرسمية، " أحمد رمضان قاد نادي مسار خلال حملته التأهيلية، ببصيرته التكتيكية وقدرته على تحفيز لاعبيه وتحت قيادته، أظهر الفريق تماسكًا وانضباطًا مثيرًا للإعجاب، وهو ما كان واضحًا في انتصارهم 7-0 على نادي أسفي سوسة.

وأضاف الاتحاد "يؤكد نهج رمضان على العمل الجماعي، وكانت براعته الاستراتيجية حاسمة في مساعدة فريقه على اجتياز التصفيات وبدافع من شغفه بكرة القدم، يهدف رمضان إلى الارتقاء بلعبة السيدات في مصر وتحويل نادي مسار إلى قوة تنافسية في كرة القدم الإفريقية وقد أكسبه التزامه برعاية المواهب المحلية والنهوض بكرة القدم النسائية في المنطقة احترامًا داخل مجتمع كرة القدم"

كما اشاد الاتحاد ايضا باللاعبة ساندراين نيونكورو لاعبة فرقة مسار والتي سجلت أربعة أهداف في مباراة الفريق أمام أس أف سوسة في تصفيات دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز مسار بنتيجة 7-0 على نادي أس أف سوسة.

وقال الاتحاد ، "أن نيونكورو من أصل بوروندي، وتعد عنصراً أساسياً في نجاح نادي إف سي مسار، وهي معروفة بتنوعها وديناميكيتها في الملعب، فهي قادرة على اللعب في الهجوم وفي خط الوسط، ولم تخلق فرصاً فحسب، بل وسجلت أيضاً أهدافاً حاسمة خلال التصفيات".

واستكمل " إن مهارتها وتصميمها وتأثيرها على أرض الملعب تجعلها واحدة من الشخصيات الرئيسية التي يجب متابعتها في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا".

الجدير بالذكر، أن فريق مسار لكرة القدم النسائية يغادر غدا الخميس إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024، حيث إنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لتستمر حتى 23 نوفمبر .