وكيل تموين الإسكندرية يقود جولة على مخابز العامرية

أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، جولات تموينية مفاجأة على المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من انتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات التى تقرها الوزارة وحفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وأضاف بيان المديرية الصادر اليوم الأربعاء، أنه تم المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من انتاج خبز بالأوزان والمواصفات السليمة، كما أجرى لقاءات مع عدد من السيدات أمام المخابز و استطلاع آرائهم حول رغيف الخبز حيث انه يحمل تكليفات من وزير التموين و التجارة الداخلية ومحافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للقطاع التموينى للحفاظ على أموال الدعم وتقديم خدمات تموينية ترضى المواطنين.

و فى سياق متصل لمتابعة جميع الأنشطة التموينية، قاد المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قافلة المبادرة الرئاسية بداية لخدمة نطاق حى العامرية أول و التى تكونت من سيارات لبيع الخبز البلدى وصرف السلع التموينية و بيع الخضر والفاكهة وبيع اللحوم البلدية الطازجة وبيع اللحوم المجمدة وبيع الأسماك تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالتعاون مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وسعد حسنين رئيس الرقابة و حى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس الحى و قيادات حى عامرية أول

شهدت القافلة إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من نسب التخفيضات الكبيرة التى تقدمها المبادرة للسلع المعروض.