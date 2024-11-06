الخارجية الصينية: نأمل أن يكون فوز ترامب فرصة قوية لتعزيز التعايش السلمي

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن يكون فوز دونالد ترامب فرصة قوية لتعزيز التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه في السباق نحو البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد الفوز في ولايات متأرجحة حاسمة، كشفت عن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأشاد ترامب بما سماه "النصر العظيم للشعب الأمريكي" أثناء حديثه إلى أنصاره الجمهوريين في فلوريدا، متعهدًا بأن إدارته المنتظرة ستساعد أمريكا على التعافي، واعدًا بأنه لن يرتاح حتى يمنح أمريكا القوة والأمان والازدهار.