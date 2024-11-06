لمخالفة القواعد.. فصل 4 طلاب بجامعة كفر الشيخ

قال الدكتور أحمد محمد زينة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، إنه تم اتخاذ قرارات تأديبية، بفصل 4 طلاب، لمخالفة القواعد والأعراف داخل الحرم الجامعي.

وأكد عميد الكلية، أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية سليمة ومناخ منضبط يدعم التحصيل العلمي والتميز، مشددًا على أن الالتزام بالأخلاقيات الجامعية واحترام القوانين يعدان من أساسيات النجاح والتميّز الأكاديمي.

ووجه عميد الكلية رسالة للطلاب قال فيها، إن الكلية ستظل داعمة لكل من يسعى بجد واجتهاد، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي تميز مجتمعنا الجامعي.

وكشفت إدارة الكلية أن الطلاب الـ 4 تشاجروا داخل الحرم الجامعي، واصف الأم أنه أمر مجرم في الأعراف الجامعية، وتم فصلهم 25 يوم دراسيًا.

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