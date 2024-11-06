أمير الكويت يهنئ ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب أمير الكويت، في برقية تهنئة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن "خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة"، كما هنأ جيمس ديفيد فانس نائب الرئيس المنتخب الأمريكية، متمنيا له التوفيق والسداد.

وأكد أمير الكويت، خلال البرقية، على العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون بينهما إلى آفاق أرحب في كافة المجالات خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

