الانتخابات الأمريكية 2024.. عبدالمنعم سعيد: الجانب الاقتصادي العامل الأساسي في الانتخابات

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، إن حالة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة، مما جعل هناك قدرا كبيرا من الانزعاج لدى المواطن الأمريكي، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي في النهاية هو الذي انتصر وهو العامل الأساسي في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف "سعيد" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن ترامب فائز وكذلك مجلس الشيوخ تفوق فيه الجمهوريون مرة أخرى، وكذلك هو فائز بعدد الأصوات الشعبية، موضحًا أن هاريس رغم فوزها في بعض الولايات فإنها لم تفز بنفس الأغلبية التي حصل عليها بايدن في الانتخابات السابقة.

وتابع: أن هناك نوعا من الانتصار المركب في هذه اللحظة، ويجب ألا نغض البصر عن أمور مهمة جدا يبدو أنها لن تؤثر كثيرا في المواطن الأمريكي ولكنها يمكن أن تؤثر في المستقبل.

وأردف، المفكر السياسي، أن هناك العديد من القضايا على الرئيس المنتصر الآن، وماذا سيحدث للسلطة القضائية وقدرتها على أن تستمر في القضايا المطروحة عليه وبعضها أخلاقي وآخر اقتصادي وغيرها.