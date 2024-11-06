وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس دمياط الجديدة

أجرى ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمدرسة اللغات المتميزة دمياط الجديدة، في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

شملت الزيارة حضور طابور الصباح حيث حرص وكيل الوزارة على التأكيد على أهمية طابور الصباح كجزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي، وحث الطلاب على الالتزام بالحضور والمواظبة. كما اطمأن على شمول البرنامج الإذاعي على القيم الأخلاقية والمبادرات الرئاسية.

وأجرى "وكيل الوزارة" جولة تفقدية داخل المدرسة شملت الأبنية التعليمية والفصول الدراسية، حيث حرص على التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالدراسة والتقييم، وتابع غياب الطلاب.

كما وجه "وكيل الوزارة" بإزالة جميع الرواكد من الأفنية والطرقات، وحصر مخرجات أعمال الصيانة وإعادة تدويرها وتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجاً. وأكد ضرورة منع تداول الأغذية غير الصحية بمقصف المدرسة.

وفي ختام الزيارة، أشاد "وكيل الوزارة" بالمستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدرسة، وحث الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مشرفة لتعليم دمياط.

كما شدد "عمارة" على ضرورة منع تواجد أي أدوات حادة داخل المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب، مؤكدًا أن سلامة الطالب هي الأولوية القصوى.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية حضور الطابور الصباحي كجزء أساسي من اليوم الدراسي، مؤكدًا على ضرورة متابعة مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسي وحصر أعداد الطلاب الذين يحتاجون إلى برامج علاجية وتفعيل هذه البرامج.

وأكد "عمارة" أهمية الالتزام بإجراء الامتحانات الشهرية والتقيمات الأسبوعية وفق الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لها مؤكدًا على ضرورة متابعة مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسي وحصر أعداد الطلاب الذين يحتاجون إلى برامج علاجية وتفعيل هذه البرامج في دمياط