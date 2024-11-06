جامعة حلوان تنظم المعرض الخيري لطلابها بالتعاون مع بنك الكساء المصري

تنظم إدارة التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، معرضًا خيريًا يهدف إلى توفير احتياجات الطلاب الأساسية من الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية عالية الجودة، يقام المعرض يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 11 صباحًا، بقاعة "ن" في المبنى الإداري للجامعة.

يأتي هذا المعرض برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ليعكس اهتمام الجامعة بتعزيز سبل التكافل وتوفير بيئة تعليمية داعمة تلبي احتياجات الطلاب وتعينهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.

ويعقد المعرض تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة امين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.