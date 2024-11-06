جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة بالتعاون مع كلية الطب، دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية للعاملين بالجامعة وذلك بمقر كلية الطب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب.

وقدم الدورة الدكتور محمد طارق الخواص، المدرس بقسم طب الحالات الحرجة بكلية الطب، شرحاً تفصيلياً لأهم إجراءات الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في الحالات الطارئة.

وتناولت الدورة التدريبية الإجراءات الفورية للتعامل مع حالات الإغماء والإصابات والجروح، كما ركزت على كيفية التصرف السليم في حالات الأزمات القلبية وتوقف عضلة القلب والجلطات الدموية، مما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات لحين وصول الفريق الطبي المتخصص.

وهذا يأتى تاكيدا على أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الدورات التدريبية وتحرص على تنظيمها بشكل دوري، نظراً لأهميتها في رفع كفاءة منسوبي الجامعة في التعامل مع الحالات الطارئة.

أشرف على تنظيم الدورة الأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، الأستاذ مدحت جابر، مسؤول التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، استاذة مى ممدوح كمسئول تدريب.