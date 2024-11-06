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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الإماراتي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية

بن زايد
بن زايد
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هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، بعد أن أعلن الحزب الجمهوري فوزه في الانتخابات.

وكتب الشيخ محمد في منشور على موقع X: "بناءً على أكثر من خمسة عقود من التعاون الثنائي الاستراتيجي، تتحد دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من خلال شراكتنا الدائمة القائمة على الطموحات المشتركة للتقدم".

وأضاف بن زايد: "تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة نحو مستقبل مليء بالفرص والازدهار والاستقرار للجميع". 

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