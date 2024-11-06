هواوي كلاود تنظم قمة التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار الرقمي في مصر

استضافت هواوي كلاود، اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، قمة "التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي 2024" في القاهرة تحت شعار "اكتشف آفاق جديدة للنمو مع هواوي كلاود"، بحضور أبرز قادة التكنولوجيا المالية في مصر.

وتهدف القمة إلى تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في مصر عبر تسليط الضوء على أول منطقة سحابية عامة محلية تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات المالية.

وتضمنت القمة استعراض هواوي لأحدث حلولها السحابية، منها خدمة KooVerse التي توفر تغطية واسعة عبر أكثر من 2800 عقدة CDN حول العالم، ما يتيح للمؤسسات المالية تقديم تجارب دفع سريعة وآمنة مع استجابة عالية.

كما أكدت هواوي التزامها بأمان البيانات، حيث تتوافق حلولها مع أعلى معايير الأمان والامتثال العالمي والمحلي، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للقطاع المالي.

وشدد شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي في ظل التغيرات السريعة، مشيرًا إلى دور هواوي في تقديم حلول مبتكرة تلبي المتطلبات التنظيمية لتخزين بيانات العملاء محليًا، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري.

فيما أكد ياسر الالايلي، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، أن السحابة تلعب دورًا جوهريًا في تطوير النظام البيئي المالي في مصر، مشيدًا بقدرات هواوي السحابية في تحسين تجربة العملاء ودعم رؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وأعلن جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر، عن إطلاق سحابة هواوي العامة في القاهرة كأول منطقة سحابية عامة محلية، مؤكدًا على التزام هواوي بتقديم حلول متكاملة للقطاع المالي تعتمد على الأمان وإدارة المعاملات عالية الكثافة والتحكم في المخاطر ودمج الذكاء الاصطناعي.

كما أطلقت هواوي كلاود برنامج "Fintech Pioneer" لتقديم دعم حصري لشركات التكنولوجيا المالية عبر تخفيضات وعروض خاصة، من بينها شهر مجاني من استهلاك السحابة العامة وقسائم تخفيض بنسبة 20% للسنة الثانية، تشجيعًا للشركات على التحول الرقمي قبل نهاية 2024.

يأتي إطلاق أول سحابة عامة في مصر ضمن استراتيجية هواوي لتعزيز الابتكار الرقمي وتحقيق الاستدامة في القطاع المالي، حيث أصبحت القاهرة مركزًا إقليميًا للسحابة في شمال إفريقيا، ما يعزز مكانة مصر كمحور للتكنولوجيا المالية في المنطقة.