قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم /الأربعاء/ 12 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأنه من بين المعتقلين امرأة، وجريح، بالإضافة إلى معتقلين سابقين، منهم معتقل من الخليل أفرج عنه قبل يومين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وطولكرم، والقدس.

وأشارتا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية؛ حيث نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدتي مادما وبورين في محافظة نابلس.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

