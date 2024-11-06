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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات الرافضة للاحتلال والإبادة الجماعية

خليل الحية القيادي
خليل الحية القيادي بحركة حماس
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قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة سيعتمد على مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وقالت الحركة في بيانها، إن الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع إلى الأصوات التي ارتفعت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتي ترفض الاحتلال والإبادة الجماعية، وتعارض الدعم والانحياز للكيان الصهيوني.

وأضافت حماس، أن الشعب الفلسطيني مستمر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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