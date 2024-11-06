حماس: الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات الرافضة للاحتلال والإبادة الجماعية

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة سيعتمد على مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وقالت الحركة في بيانها، إن الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع إلى الأصوات التي ارتفعت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتي ترفض الاحتلال والإبادة الجماعية، وتعارض الدعم والانحياز للكيان الصهيوني.



وأضافت حماس، أن الشعب الفلسطيني مستمر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.