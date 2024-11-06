حازم حسني يفوز برئاسة اتحاد الرماية.. تعرف على مجلس الإدارة الجديد

استطاع حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى و الأفريقى للرماية الاحتفاظ برئاسة اتحاد الرماية لمدة 4 سنوات قادمة بعدما حصل على 10 أصوات فى الانتخابات التى عقدت منذ قليل بمقر الاتحادات باستاد القاهرة مقابل 9 لمنافسه مصطفى حمدى .

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية كلا من : خالد العقاد والسيد مخيمر ومحمد عسكر وإسلام عبد الحى ومصطفى حنيش وإسلام على ومحمود سيف الدين عبد العظيم .

من ناحية أخرى، حرص مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية خلال حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.