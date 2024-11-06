الرعاية الصحية تطلق ورشة عمل للتدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بالسويس

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل مكثفة للتدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والتدريب على معايير التسجيل الطبي السليم، وذلك لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظة السويس.

وتأتي ورشة العمل في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، مع تأكيد استمرارية العمل على تطوير جودة الخدمة وكفائتها.

وأوضح بيان الهيئة، أن ورشة العمل المكثفة بمحافظة السويس تضمنت التدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى وبعض السياسات الهامة لضبط الأداء الطبي بالمستشفيات، وكذا تفعيل الهيكل التنظيمي للحوكمة الإكلينيكية بالمحافظة تحقيقا للاستدامة من خلال العمل المؤسسي المتكامل الذي يجمع كافة محاور الحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى التدريب على أساسيات ومعايير التسجيل الطبي السليم سواء الورقي أو الإلكتروني، وأنظمة التكويد العالمي للأمراض والتدخلات الطبية.

وتابع البيان، أن ورشة العمل تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أحدث الأنظمة والأساليب في ضمان السلامة والجودة للرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال المحاضرات العلمية والجلسات التفاعلية؛ حيث شملت التدريب على معايير سلامة المرضى والسلامة الجراحية والسلامة الدوائية وآليات مكافحة العدوى سواء العدوى المكتسبة من المنشأت الطبية خلال تقديم الخدمة أو عدوي المواضع الجراحية، وكيفية إدارة الأحداث العكسية بالمستشفيات من خلال التعريف بها وكيفية الإبلاغ بها واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعلم منها والعمل على تجنب حدوثها مرة أخري، وكذا آليات المراجعة الطبية لحالات المراضة والوفيات والمراجعة الإكلينيكية بشكل موضوعي ومؤسسي وموحد على مستوى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ودور المعلومات في تطبيق الحوكمة الإكلينيكية.

كما تناولت ورشة العمل شرح لأساسيات التسجيل الطبي السليم سواء الورقي أو الإلكتروني ومعايير الجودة والاعتماد الخاصة به الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والشرح لمختلف النماذج الطبية المستخدمة ومنظومة استكمالها، وأنظمة التكويد العالمي للتشخيصات (ICD-11) والتداخلات الطبية (ICHI)، وأنظمة إدارة السجلات الطبية والهياكل التنظيمية الخاصة بها في المستشفيات.

وشهدت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام بمحافظة السويس، مشاركة فعالة من قيادات فرع الهيئة بمحافظة السويس ومديري مستشفيات المجمع الطبي وحوض الضرس بالمحافظة، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة بالتدريب من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية من مديرين طيبين وأطباء بشريين وتمريض ومسؤولي الجودة ومكافحة العدوى والسجلات الطبية ونظم المعلومات بالفرع والمنشآت.

قام بالتدريب خلال ورشة العمل كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية واللجنة العليا للسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتورة رحاب قنصوة، منسق اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية والسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتورة كريمان صلاح، عضو اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية والسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتور أسعد صادق، مدير عام مكافحة العدوى برئاسة الهيئة، الدكتورة هبة النقودي، عضو إدارة الدواء والصيدلة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، الدكتور وسام طاهر، عضو بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى برئاسة الهيئة، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمد نبيل أبو النجا، مدير مجمع السويس الطبي، الدكتورة لمياء مصطفى محمد، المدير الطبي بمجمع السويس، الدكتورة إسراء أحمد محمد، مسؤول إدارة التدريب بالمجمع.

IMG-20241106-WA0029

IMG-20241106-WA0030

IMG-20241106-WA0027

IMG-20241106-WA0028

IMG-20241106-WA0023

IMG-20241106-WA0024

IMG-20241106-WA0025

IMG-20241106-WA0026