صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لمديري الإدارات لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ترأس الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية، وذلك لمتابعة التطوير ومناقشة استراتيجية رفع المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

واستهل مدكور الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات الجدد، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم لهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

كما تطرق وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى سبل وأليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بما في ذلك مبادرة الألف يوم الذهبية علاوة على جهود ونسب كل إدارة، ومناقشة مديرها بخصوص المعوقات التي تواجه الفرق أثناء تأدية الخدمات المنوطة بها.

كما بحث الاجتماع تطبيق اللائحة 75 ومستحقات العاملين بالإضافة إلى خطط تفعيل وتنشيط الاقتصادي بالوحدات الصحية ومتابعة رصيد الأدوية والمستلزمات عبر منظومة الشراء الموحد.

وشدد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي على ضرورة الانتهاء من فحص طلاب المدارس ومتابعة أرصدة اللقاحات والأمصال وألبان الأطفال بكل إدارة ما ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأساسية.

ووجه وكيل الوزارة في ختام الاجتماع بمتابعة جاهزية وحدتي الأحمدية والدبوسي التابعتين لإدارة شربين لمعايير الجهار، لافتًا إلى أهمية المضي قدما في اعتماد تطبيقها على جميع منشآت تقديم الرعاية الطبية التابعة لصحة الدقهلية.

IMG-20241106-WA0012

IMG-20241106-WA0013

IMG-20241106-WA0019

IMG-20241106-WA0018

IMG-20241106-WA0015

IMG-20241106-WA0014

IMG-20241106-WA0021

IMG-20241106-WA0020

IMG-20241106-WA0027

IMG-20241106-WA0026

IMG-20241106-WA0017

IMG-20241106-WA0016

IMG-20241106-WA0023

IMG-20241106-WA0022

IMG-20241106-WA0029

IMG-20241106-WA0028

IMG-20241106-WA0025

IMG-20241106-WA0024