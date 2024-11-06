رئيس حدائق العاصمة يستقبل وفدا من بعض الدول المشاركة فى المنتدى الحضرى

استقبل المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة والسادة النواب والمعاونون وادارة العلاقات العامة والاعلام ومسئولو الإدارات بالجهاز وفد من ضيوف المنتدى الحضرى من مختلف البلدان للتعرف على مشروعات الاسكان الجارى انشاؤها بالمدينة والتى هدفها توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل .

وتم التعرف على المشروعات الجارى تنفيذها للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ٢٠١٤، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.

وأوضح المهندس عمار مندور ان مدينة حدائق العاصمة تم طرح ١٠٠ الف وحدة سكنية بها سكن لكل المصريين تتنوع بين اسكان منخفض الدخل ومتوسط الدخل وانه جارى حاليا طرح ١٠٠ الف وحدة سكنية اخرى بالمرحلة السادسة .

وأشار المهندس عمار مندور إلى أن مشروع الإسكان الاخضر الهدف منه خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة ٧٠٪؜ واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وزيادة المساحات الخضراء .

وأضاف المهندس عمار مندور أان هذه المشاريع تعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل .

واكد المهندس عمار مندور ان الهدف من الزيارة هو مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان مع كافة الدول.