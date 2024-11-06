البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة صعودها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 31,043.31 نقطة.

و ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.14%، وصولًا إلى مستوى 3,206.04 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.13%، وصولًا إلى 8,207.87 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.03%، ليصل إلى مستوى 11,431.57 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.79%، ليصل إلى مستوى 38,472.8 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.73%، مسجلًا 13,611.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.68%، وصولًا إلى 6,681.64 نقطة.