أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الخميس، مشيرين الى انه طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كل الانحاء.

كما يشهد غدا الخميس ، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمي والصغري 17 درجة.