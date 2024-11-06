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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية.. منتخب مصر للشابات يخوض مباراة أمام الأردن اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يخوض منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة اليوم 6 نوفمبر و9 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وتأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل من عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر إبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

منتخب مصر لكرة القدم للشابات دينا الرفاعي المشرف العام على ملف الكرة النسائية المنتخب الأردني