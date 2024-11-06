كرة قدم نسائية.. منتخب مصر للشابات يخوض مباراة أمام الأردن اليوم

يخوض منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة اليوم 6 نوفمبر و9 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وتأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل من عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر إبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.