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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبرز ملفات المباحثات المصرية الإستونية بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بقصر الاتحادية؛ مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضاي الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى فضلا عن عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وملفات إقليمية وتتصدر حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الملفات.

وسيتم بحث أزمات ليبيا والسودان فضلا عن ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار واستعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات والأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًا ودوليًا، وضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قصر الاتحادية