غدًا.. فريق مسار للسيدات يغادر القاهرة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

يغادر فريق مسار لكرة القدم النسائية، غدا الخميس إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 .

حيث إنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لتستمر حتى 23 نوفمبر .

وقال أحمد رمضان جاد، المدير الفني لكرة القدم النسائية بفريق مسار، إن النادي يكافح للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات وتحقيق حلمه، لافتًا إلى أن نهائيات أبطال إفريقيا للسيدات تُمثل لنادي مسار الأمل والحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وأضاف رمضان جاد، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن انضمام النادي لرابطة إفريقيا للسيدات يعد إنجازا تاريخيا رائعا، هذا النادي وُلد بطلًا وتأهل لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، حُلم تأهلنا بدأ منذ تأسيس النادي، وهدفنا منذ بناء هذا الفريق كان الوصول إلى نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، والمُنافسة بقوة على اللقب.

واستكمل، استقبلنا خبر تمثيل مصر في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات بكل فرحة وسعادة، كان يوجد لدينا أمل بسيط في المشاركة بصفتنا وصيف لبطل شمال إفريقيا لكرة القدم، في حال تنظيم المغرب لنهائيات المنافسة، وقد حدث ذلك، كنا جميعا سواء مجلس إدارة النادي، أو الجهاز الفني أو اللاعبات في انتظار هذا الإعلان، وقد أصبح بعدها الأمل والحُلم حقيقة.