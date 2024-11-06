أسعار الذهب تواصل الزيادة.. "خبراء" يوضحون أسباب ارتفاعه.. والوقت المناسب للشراء

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث زاد اليوم الأربعاء سعر الجنيه الذهب بمقدار 480 جنيهًا مقارنةً بسعره أمس.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 4400 جنيه للبيع و4408 جنيه للشراء للجرام الواحد، ويعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً، وهو الأنسب للذين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل في الذهب نظرًا لقيمته المرتفعة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا بين الأفراد في مصر نظرًا لتوافره وسعره المناسب، يستخدم عيار 21 بشكل واسع في صناعة الحُلي والمجوهرات.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأمثل للشباب، لأن سعره أقل وتصميماته عصرية، أما الذهب عيار 14 بلغ 2590 جنيهًا للشراء و2610 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات سعرًا يتراوح بين 30، 080 جنيهًا للبيع و30، 160 جنيهًا للشراء،.

أسعار سبائك الذهب اليوم

واصلت أسعار السبائك الذهبية ارتفاعها، حيث بلغ سعر السبيكة بوزن 50 جرامًا نحو 216، 540 جنيهًا، بينما سجلت السبيكة بوزن 100 جرام حوالي 432، 950 جنيهًا، ويلجأ المستثمرين لشرائها، فهي الاختيار المثالي لهم نتيجة عدم وجود أي مصاريف المصنعية العالية.

المصنعية في أسعار الذهب

تتراوح المصنعية في السوق المصرية بين 5% و 12% من سعر الجرام، وقد تصل إلى أعلى من ذلك في بعض التصاميم المعقدة والمخصصة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أهمها التوترات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار في أسعار العملات، يتوجه المستثمرون إلى الذهب لحماية أموالهم، مما يرفع الطلب وبالتالي الأسعار، فضلًا عن تذبذب أسعار الذهب عالميًا بالدولار ينعكس بشكل مباشر على السوق المصرية.

سعر الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب في السوق العالمية استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 2745 دولارًا للبيع و2744 دولارًا للشراء.

تأثرت هذه الأسعار بعدة عوامل، من بينها استمرار التضخم والمخاوف الاقتصادية العالمية، مما جعل الذهب يكتسب المزيد من الجاذبية كأصل آمن يحافظ على القيمة.

أسعار الذهب من حيث الارتفاع أو الانخفاض



وفي هذا السياق، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات.

ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو المصدر الآمن للاستثمار للمصريين وكافة المواطنين على مستوى العالم، و يستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

زيادة مستمرة في الأسعار

كما يوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مؤشرات إيجابية على زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأمور لا تسير ثابتة بشأن ارتفاع وانخفاض الأسعار، فإن الذهب عالميًا ارتفع الأسبوع الماضي عالميا لـ 2970 دولارا أوقية.

وأضاف "ميلاد"، أن الذهب يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاضطرابات في الشرق الأوسط ومحاولات المشاكسة بين إسرائيل وإيران، لافتًا إلى أنه هناك توجهات إلى سوق الذهب وقتما تزداد وتيرة الأحداث، لأن المعدن الأصفر يعد الملاذ الآمن للاستثمار وحفظ الأموال.