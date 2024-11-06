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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على قائد سيارة نقل لسيرة برعونة في منشأة ناصر

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة الأمن، ماتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالسير برعونة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة. وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة "تابعة لإحدى الشركات سارية التراخيص"، وقائدها (سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

أجهزة الأمن التواصل الإجتماعي فيس بوك القبض على قائد سيارة سيارة نقل