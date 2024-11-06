10 معلومات مهمة عن العلاقات بين مصر وإستونيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألار كاريس رئيس إستونيا، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ونرصد أبرز المعلومات بين مصر وإستونيا:

- العلاقات المصرية الإستونية ممتازة على المستويات كافة والمخطط تنظيم زيارات رفيعة المستوى من بينها عقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

- مشاركة ناجحة لرئيس إستونيا ألا كاريس في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.

- العام الماضي شهد افتتاح القنصلية الفخرية بمدينة الغردقة بحضور المهندس معتز رسلان القنصل الفخري حيث يلعب القناصل الفخريون دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إستونيا والدول

- أهمية دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية حيز التنفيذ.

- التعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي يشكل العمود الفقري وذلك من خلال التعاون مع أفضل الشركات المصرية والإستونية.

- إستونيا تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع مصر في عدة مجالات أخرى من بينها الهيدروجين الأخضر وكذلك التعاون في مجال الصحة الإلكترونية واستخدام الحلول الرقمية في الرعاية الصحية.

- مصر تعد من أفضل ثلاث وجهات سياحية مفضلة للسائحين الإستونيين خارج أوروبا، خاصة منتجعات البحر الأحمر خلال فصل الشتاء.

- العام الماضي شهد ارتفاعا في أعداد السائحين الإستونيين بما يزيد عن 20 في المائة بالمقارنة بالعام السابق حيث زار مصر أكثر من 52 ألف سائح إستوني عام 2023.

- مصر شاركت في فبراير الماضي في معرض "تورسيت" في إستونيا للترويج للسياحة وبحث التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن الدكتور زاهي حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق ألقى محاضرة خلال زيارته لتالين في سبتمبر عام 2023.

- أهمية التعاون مع مصر في مجال التعليم حيث بحث مؤخرا وفد من أقدم الجامعات في إستونيا وهي تارتو التي تعد من أفضل 400 جامعة في العالم خلال زيارته لمصر سبل التعاون مع أفضل الجامعات في مصر وبدأ التعاون الثنائي في شكل تبادل المحاضرين والأكاديميين لإلقاء المحاضرات حيث أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الفهم المشترك.