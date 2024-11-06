وول ستريت جورنال: فوز ترامب يجلب حالة جديدة من عدم اليقين لأوكرانيا

ذكرت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية أن فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" برئاسة الولايات المتحدة، سيجلب حالة جديدة من عدم اليقين لأوكرانيا مع اقتراب الحرب الروسية من نهاية عامها الثالث.

وقالت الصحيفة إن ترامب قال مرارا إنه سيسعى إلى إنهاء سريع للحرب وتساءل عن الإنفاق الأمريكي لدعم أوكرانيا، لكنه لم يوضح خطة محددة.

وبحسب الصحيفة، هنأ زيلينسكي ترامب اليوم /الأربعاء/ على "فوزه الانتخابي "، قائلا إنه يأمل أن يتمكنا من العمل معا "لإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا".

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "نتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب.. نعتمد على الدعم الحزبي القوي المستمر لأوكرانيا في الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأوكرانيين يشعرون بالقلق من أن ترامب قد يضعف جانب كييف من خلال قطع الدعم العسكري والمالي الحاسم أو السعي إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن التنازل بموجبه عن الأراضي والنفوذ لموسكو.

وقال بوتين مرارا إنه مهتم فقط باتفاقية سلام من شأنها نزع سلاح أوكرانيا ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي /ناتو/.