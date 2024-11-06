الانتخابات الأمريكية 2024| العالم يهنئ ترامب.. السيسي: نتطلع إلى العمل سويًا من أجل إرساء السلام وحفظ الاستقرار الإقليمي.. وماكرون: تهانينا للرئيس الأمريكي الجديد

هنأ العديد من قادة العالم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متفوقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي شغلت منصب نائب الرئيس في الإدارة السابقة.

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة للرئيس ترامب، متمنياً له التوفيق في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

وأعرب السيسي عن أمله في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البلدين قدما نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال السيسي في منشور على حساباته الرسمية: "نتطلع إلى العمل سوياً من أجل إرساء السلام وحفظ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة بين بلدينا في هذه الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم".

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب، معبراً عن تهانيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد وصف فوز ترامب بأنه "نصر عظيم"، وهنأه قائلاً: "عزيزي ترامب، أهنئك على فوزك، بداية جديدة وواعدة".

وفي ذات السياق، هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ترامب بفوزه، واصفاً إياه بـ"بطل السلام".

وأضاف هرتسوغ في منشور عبر منصات التواصل: "تهانينا للرئيس ترامب على عودته التاريخية للبيت الأبيض. أنت صديق حقيقي وعزيز على إسرائيل، بطل للسلام والتعاون في منطقتنا".

كما هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترامب، مشيرة إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست مجرد تحالف بل شراكة حقيقية بين شعبي البلدين.

وأضافت: "نحن متحدون بشراكة تربط 800 مليون مواطن، دعونا نعمل معاً لتحقيق أهداف عبر الأطلسي".

من جانبها، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية، جورجا ميلوني، ترامب بفوزه، مشيرة إلى أن هذا الانتصار سيعزز العلاقات بين البلدين.

بينما وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فوز ترامب بـ "العظيم" و"الأكثر ضرورة في العالم"، مؤكداً في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "تهانينا للرئيس ترامب على هذا النصر التاريخي".

فيما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ترامب بفوزه، معرباً عن أمله في أن يسهم التزامه بنهج السلام من خلال القوة في تحقيق السلام العادل.

من جانبها، هنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ترامب بفوزه، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستظل حليفاً موثوقاً لألمانيا.