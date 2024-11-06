أردوغان يأمل في أن تصبح العلاقات التركية - الأمريكية أقوى خلال عهد ترامب

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب أردوغان - في تصريحات نقلتها قناة "إيه نيوز" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن أمله في أن تصبح العلاقات التركية - الأمريكية أقوى خلال هذا العصر الجديد، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وخاصة في فلسطين والحرب الروسية - الأوكرانية.

كما أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأنه سيتم بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدالة.

وكان دونالد ترامب قد أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته الديمقراطية "كمالا هاريس".

