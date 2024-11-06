الانتخابات الأمريكية 2024| أول تعليق من ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.. فيديو

أعلن دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال ترامب عقب إعلان فوزه: أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47؛ وحققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل.

وأضاف؛ حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة وصنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي؛ وسنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة؛ مؤكدًا أنه سيحاول منع التدفق عبر الحدود وعدم السماح باستمرار الهجرة غير الشرعية.



وأعرب عن فرحته بالفوز في الانتخابات الأمريكية؛ قائلًا: حققنا أرقاما غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتعهد للأمريكيين بالعمل الجاد متعهدًا بالعمل على خفض الضرائب؛ وأن البلاد سيكون لديها تعليم أفضل وأقوى جيش. “سنجعل بلادنا أفضل مما كانت.. ولن نسعى للحرب”

وفي الختام، أعرب عن شكري لكل من صوت لي في الانتخابات الرئاسية؛ بإمكاني أن أقول الآن إن جي دي فانس هو نائب رئيس الولايات المتحدة؛ ويجب أن نجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.