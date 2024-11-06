أبرزهم إيلون ماسك.. مشاهير دعموا ترامب في الانتخابات الرئاسية

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية ودخوله البيت الأبيض للمرة الثانية، على حساب المرشحة كامالا هاريس، حصل ترامب على دعم من عدة مشاهير بارزين، بينهم إيلون ماسك، الذي أعلن دعمه له بشكل صريح على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وماسك الذي يعد من أغنى رجال العالم، عبر عن مساندته لترامب عدة مرات عبر نشر صور لدعمه، وتعهد بتقديم مليون دولار يوميًا كجوائز للناخبين المسجلين الذين يوقعون على عريضة مؤيدة للدستور الأمريكي، مما يشير إلى تحوله من معارض سابق لترامب إلى مؤيد له في هذه الحملة الانتخابية.

ومن المشاهير ايضا الذين دعموا ترامب في هذه الانتخابات:

*دانا وايت:

انضم المقاتل المعروف ورئيس بطولة UFC، لدعم ترامب، حيث أعرب عن إعجابه بقوة ترامب ومرونته.

*كيدي روك:

المغني كيدي روك أبدى تأييده القوي لترامب وشارك في الحفل الختامي للمؤتمر الجمهوري، حيث قدم عرضًا قبل خطاب ترامب، كما عبر عن تقديره لذوق ترامب الموسيقي واصفًا إياه بأنه “الأفضل”



*جيسون ألدين:

النجم الريفي جيسون ألدين وزوجته بريتاني ظهروا في مناسبات داعمة لترامب، حيث أرسلوا تمنياتهم له بالسلامة بعد محاولة الاغتيال ووصفوه بـ”المحارب” .



*دانكا باتريك:

سائقة سباق ناسكار السابقة قررت التصويت للمرة الأولى، مشيرة إلى أن دعم ترامب يعد الخيار “الأكثر عقلانية” بالنسبة لها في الانتخابات الحالية



*هالك هوغان:

نجم المصارعة الشهير أعلن عن دعمه لترامب وشارك في فعالية كبيرة له في نيويورك، حيث خاطب “معجبيه” الذين يطلق عليهم “ترامبامانيكس”.



*آمبر روز:

المغنية وعارضة الأزياء آمبر روز دعمت ترامب أيضًا، قائلة إنها وجدت نفسها منسجمة مع قاعدة دعمه .