القابضة لمياه الشرب تشارك بالمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في المنتدى الحضري العالمي بنسخته الثانية عشرة، الذي يقام في الجناح المصري تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تشارك الشركة بعرض العديد من الخدمات والبرامج التدريبية التي تقدمها الشركة القابضة، والمتخصصة في كافة المجالات الفنية والإدارية، بما في ذلك تقنيات تحلية مياه البحر.

وتفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجناح المصري، مؤكدًا على أهمية التدريب وبناء القدرات قائلًا إننا نسعى في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تطوير مهارات كوادرنا وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

وأضاف، أن التدريب وبناء القدرات هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستدامة وتقديم خدمات متميزة، ويسهمان في تعزيز التعاون مع دول شقيقة وصديقة، عبر مشاركة خبراتنا ومواردنا التدريبية المتطورة.

وتشارك الشركة القابضة في المنتدى لاستعراض التجربة المصرية في مجال التدريب ودعم وتنمية القدرات عبر امتلاك 25 مركز تدريب على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، ما يجعلها مؤهلة لنقل خبراتها الواسعة إلى الدول الإفريقية والعربية.

كما أعدت الشركة دليل تدريب شامل يتضمن البرامج الفنية التي تقدمها، وبتوجيه من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم إصدار الدليل بثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية، والفرنسية، ليعكس اهتمام الشركة بالتواصل مع الجمهور الدولي.

وشهدت الأيام الأولى للمعرض إقبالًا وترحيبًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الدول، حيث لاقى دليل التدريب اهتمامًا واسعًا وتم التنسيق مع وفود السفارات العربية والأجنبية لتسجيل مشاركات تدريبية لعدد كبير من الحضور، ما يعزز دور الشركة القابضة كمصدر إقليمي للتدريب ونقل الخبرات في قطاع المياه والصرف الصحي.

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