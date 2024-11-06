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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الملك عبدالله الثاني مهنئًا ترامب: أتطلع للعمل معك مرة أخرى لتعزيز الشراكة بيننا

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ودون العاهل الأردني، عبر حسابه على منصة (اكس)، "أحر التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية...أتطلع إلى العمل معك مرة أخرى لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".
 

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