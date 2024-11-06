الملك عبدالله الثاني مهنئًا ترامب: أتطلع للعمل معك مرة أخرى لتعزيز الشراكة بيننا

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ودون العاهل الأردني، عبر حسابه على منصة (اكس)، "أحر التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية...أتطلع إلى العمل معك مرة أخرى لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

