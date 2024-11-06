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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء القمة المصرية الإستوانية بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انطلقت قبل قليل بقصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وألار كاريس رئيس إستونيا

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأشادت سفيرة إستونيا بالقاهرة أنجريد آمر بدور مصر كصانع للسلام فى منطقة الشرق الأوسط وبجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة وتقديم المساعدة لإجلاء الأجانب والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، معربة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

وأكدت أن العلاقات مع مصر ممتازة على المستويات كافة ونخطط لتنظيم زيارات رفيعة المستوى  من بينها عقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، لافتة إلى المشاركة الناجحة لرئيس إستونيا ألا كاريس، في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي آلار كاريس