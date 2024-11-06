الزراعة تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكثفة خلال شهر أكتوبر 2024 لضبط المخالفات في مجال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، بالتنسيق بين الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين، وشملت الحملة المرور على 1578 محلا ومخزنا.

وأسفرت عن ضبط 68334 عبوة من المبيدات بمختلف السعات والأحجام، وتم تحرير 36 محضرًا للعرض على النيابة العامة، موزعة على عدة محافظات على النحو التالي:

محافظة الإسكندرية: 7 محاضر.

محافظة الغربية: 19 محضرًا.

محافظة المنوفية: محضر واحد.

محافظة كفر الشيخ: 5 محاضر.

محافظة البحيرة: 3 محاضر.

محافظة الفيوم: محضر واحد.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين الاتجار بدون ترخيص، والاتجار في مبيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر.

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