ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات

حملات التفتيش على
حملات التفتيش على محال بيع المبيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكثفة خلال شهر أكتوبر 2024 لضبط المخالفات في مجال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، بالتنسيق بين الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين، وشملت الحملة المرور على 1578 محلا ومخزنا.

  وأسفرت عن ضبط 68334 عبوة من المبيدات بمختلف السعات والأحجام، وتم تحرير 36 محضرًا للعرض على النيابة العامة، موزعة على عدة محافظات على النحو التالي:
محافظة الإسكندرية: 7 محاضر.
محافظة الغربية: 19 محضرًا.
محافظة المنوفية: محضر واحد.
محافظة كفر الشيخ: 5 محاضر.
محافظة البحيرة: 3 محاضر.
محافظة الفيوم: محضر واحد.
وتنوعت المخالفات المضبوطة بين الاتجار بدون ترخيص، والاتجار في مبيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر.

1000106248
1000106248
1000106250
1000106250
1000106256
1000106256
1000106254
1000106254
1000106252
1000106252
1000106258
1000106258
1000106246
1000106246
مبيدات الآفات الزراعية مكافحة الآفات