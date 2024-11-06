استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاربعاء 6 نوفمبر إلى الإثنين 11 نوفمبر، حيث تستمر حالة الانخفاض في درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الأربعاء طقسا معتدلا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر وأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي محافظة مطروح.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أن هناك وجودا للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد غدا الخميس، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أنه من يوم السبت الموافق 9 نوفمبر إلى الإثنين 11 نوفمبر، يسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا على القاهرة والوجه البحري العظمى 25_26 درجة والصغرى 17_19 درجة.