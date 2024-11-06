وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من نواب البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عدد من قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التى تخدم الزراعة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذا مشروعات النفع العام.

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