ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام

لقاء الوزير مع نواب
لقاء الوزير مع نواب البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من نواب البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عدد من قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التى تخدم الزراعة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.

 ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذا مشروعات النفع العام.

1000106273
1000106273
1000106271
1000106271
1000106269
1000106269
1000106275
1000106275
1000106267
1000106267
مشروعات النفع في المحافظات نواب البرلمان