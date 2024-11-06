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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد يوسف أوزو يبدأ تصوير فيلم "الدشاش"

محمد يوسف اوزو
محمد يوسف اوزو
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بدأ الفنان محمد يوسف أوزو تصوير مشاهده الأولى من فيلم "الدشاش" لمحمد سعد في منطقة المريوطية.
ويجسد محمد يوسف أوزو خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يدعى شعبان، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل.
فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبد العزيز.
يذكر أن محمد يوسف أوزو قد حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم إلى ريما.
وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

محمد يوسف أوزو الدشاش محمد سعد