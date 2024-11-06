مراسم استقبال رسمية لرئيس إستونيا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة في قصر الاتحادية.

وأجريت لضيف مصر مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلاميين الوطنيين لمصر وإستونيا، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وفي سياق آخر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين، ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.