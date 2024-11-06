"الزراعة" تستعرض أنشطة "المركزي لمتبقيات المبيدات" خلال أكتوبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، انتهى خلال شهر اكتوبر الماضي، من تحليل أكثر من 25 ألف عينة تم استلامها من عملاء المعمل، خلال شهر اكتوبر فضلا عن عقد 3 دورات تدريبية استفاد منها ما يزيد على 100 متخصص من جهات مختلفة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ما تحقق من جهود في المعمل جاء في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في سبيل دعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، وتحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين.

واوضحت عبداللاه، أنه على صعيد الأنشطة الدولية للمعمل خلال شهر أكتوبر، تم المشاركة فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصي بها للإعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا، كذلك تم المشاركة وإلقاء محاضرة علمية خلال أعمال الإجتماع الفني الثالث لسلامة الغذاء في أفريقيا"، بدولة المغرب، حول أهمية المعامل المعتمدة ودور المعمل فى منظومة سلامة الغذاء فى مصر، كذلك تم ترأس جلسة نقاشية باليوم الثاني للإجتماع، كما تم المشاركة أيضا في برنامج تدريبي بعنوان" سحب وتحليل : متبقيات المواد المستخدمة لوقاية النباتات، باليونان من خلال الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة، المكلفة من قبل المفوضية الأوروبية بإدارة مبادرة التدريب الأفضل من أجل أغذية أكثر أماناً.

وأشارت مدير المعمل، إلى أنه في إطار اعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، تم دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل جهازين حديثين بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة.

وأكدت عبداللاه، أنه المعمل انتهى خلال شهر اكتوبر الماضي، من تحليل حوالي 25 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تشمل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 5400 عينة، فضلا عن عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت 7800 عينة تقريبا، كذلك تم تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت 10650 عينة تقريبا، إضافة الى تحليل عينات من الأسواق بالمحافظات في حدود 1150 عينة.

وقالت مدير المعمل أنه تم أيضا عقد 3 برامج تدريبية في مجالات: طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية، طرق وتقنيات العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية، وطرق وتقنيات سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات، استفاد منها ما يزيد على 100 متخصص من جهات: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشركات الصناعات الغذائية المختلفة.

واضافت أن المعمل شارك أيضا في عدد من المؤتمرات وورش العمل، حيث تم القاء محاضرة فى ورشة عمل بعنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" بالتعاون مع كل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، كلية الزراعة بجامعة دمنهور، إضافة إلى المشاركة في إحدى جلسات إطلاق "مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات فى مصر" بالتعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكروب لايف مصر وافريقيا والشرق الأوسط، والجمعية المصرية لسلامة المحاصيل – كروب لايف ايجيبت، ذلك فضلا عن المشاركة في البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات التواصل الرقمى" ضمن البرامج التدريبية المنظمة من قبل مركز البحوث الزراعية لتطوير مهارات السادة أعضاء الهيئة البحثية بالمركز.

وقالت إنه تم المشاركة أيضا في المنتدى الثقافى العلمى الثالث لمركز البحوث الزراعية يتخللها محاضرة حول "الثروة السمكية فى مصر – الواقع والتحديات ضمن قضية الأمن الغذائى"، فضلا عن ورشة عمل تحت عنوان "دعم الباحثين المتفوقين في مركز البحوث الزراعية للتقدم لجوائز الدولة 2024"، وورشة عمل لتعريف "القوانين والتشريعات المحلية والمواصفات المصرية المنظمة لإنتاج الخضر والفاكهه فى مصر" برعاية "التحالف من أجل جودة المنتج في افريقيا"، إضافة إلى حضور معرض أجري بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة والذي اقيم بمحافظة الاسكندرية.

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