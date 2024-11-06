محافظة القاهرة توقع بروتوكولًا مع ألبانيا لتعزيز التعاون

وقع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإريون فيليأى، عمدة مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة، ومدينة ترانا.

ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين القاهرة وتيرانا من خلال الغرف التجارية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمدرسين، وتوفير التدريب للباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراة من الجامعات والمراكز البحثية في كل من القاهرة وتيرانا.

وشهد حفل التوقيع سفير ألبانيا بالقاهرة وعدد من أعضاء وفد دولة ألبانيا المشارك بالمنتدى الحضرى العالمى.