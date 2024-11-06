محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز علاقات التعاون مع جميع المدن الإفريقية في مجال التطور الحضري

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الملكة أوماجانو كاماتي عمدة مدينة ويندهوك بجمهورية ناميبيا والوفد المرافق لها فى إطار مشاركته فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى.

وأكد د. إبراهيم صابر خلال اللقاء أن مصر بعمقها الإفريقي وبانتمائها لهذه القارة الطموح تسعى لمد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يحرص على توطيد العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية وعلى كافة الأصعدة والمستويات ايمانًا منه بالدور الهام الذى تمثله الدول الأفريقية .

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تسعى لتعزيز علاقات التعاون مع جميع المدن الافريقية ، خاصة فى مجال التطور الحضري .

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء التطور الحضرى الذي شهدته المحافظة خلال العشر سنوات الاخيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات .

وأكدت الملكة أوماجانو كاماتي عمدة مدينة ويندهوك أن مصر تربطها بناميبيا علاقات تاريخية، حيث ساندت مصر ناميبيا للحصول على استقلالها، مشيرة إلى تشابه التحديات الحضرية التى تواجه المدينتين، ورغبتها فى تبادل الخبرات عبر تعزيز الاتفاقيات بين الجانبين.