جامعة دمنهور تنظم حفل تكريم الدفعة الثانية لدورة إعداد المدربين T.O.T

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور، حفل تكريم الدفعة الثانية لدورة الــ T.O.T التي نظمها المركز القومي للتدريب و إعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة دمنهور، بإشراف الدكتور محمد الغزالي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والتي أقيمت في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٨ سبتمبر ٢٠٢٤، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بالمجمع النظري بالأبعادية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه كلمة الفريق الإداري للمركز، أعقبها كلمة الدكتور الغزالي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، الذي قدم الشكر في مستهل كلمته للدكتور إلهامي ترابيس- رئيس الجامعة على دعمه المتواصل والبناء للمركز، وواصل شكره للفريق الإداري للمركز والمدربين، مشيراً إلى آلية الاستعانة بالمدربين الجدد في التدريب داخل أروقة المركز.

وقام كل من الدكتورة منى السيد، ومدير المركز يرافقه الدكتور سعيد عشيبة، منسق عام التدريب، بتوزيع شهادات الــ TOT على السادة المجتازين للدورة في أجواء احتفالية رائعة وتم التقاط الصور التذكارية الفردية والجماعية.

من جانبها أشادت الدكتورة منى السيد، بالدور الفعال لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات كقاطرة للتدريب، و مقصداً تنويريا و تأهيليا لجميع أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والقيادات الإدارية والأكاديمية وفئات المجتمع.

جدير بالذكر أن الدورة شارك بها نخبة من أفضل المدربين واستهدفت عدد (٣٢) متدرب من مختلف كليات الجامعة بداية من درجة معيد إلى درجة أستاذ، وتم التدريب بقاعات مجهزة مما ساهم في توفير بيئة ملائمة للمدربين والمتدربين وتم تحقيق الأهداف التدريبية المنشودة .