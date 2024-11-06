القس خضر اليتيم : فوز ترامب بالانتخابات يشير إلى أهمية استمرار الكنيسة في أداء دورها بشكل أقوى

قال القس خضر اليتيم، المدير التنفيذي لوحدة الخدمات والعدالة التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس الـ47، يشير إلى أهمية استمرار الكنيسة في أداء دورها بشكل أقوى وأكثر تأثيرًا.

وأضاف اليتيم في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، أنه يجب أن نواصل عملنا في تعزيز العدالة والسلام، وتقديم الدعم للفقير والمحتاج، مع التأكيد على التزامنا برسالتنا في خدمة المجتمع.

وأكد القس خضر اليتيم ، أن انتخاب ترامب لن يؤثر على رسالة الكنيسة أو على مساعيها، بل على العكس، سيزيد من عزيمتنا وإصرارنا على بناء جسور من التعاون والعلاقات الطيبة، والوقوف معًا كأبناء للديانات الإبراهيمية، ووجه رسالة قوية قائلاً: "نحن ماضون في مسيرتنا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على إنهاء الحروب والتمييز العنصري، من أجل بناء عالم أكثر سلامًا وتسامحًا.