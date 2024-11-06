ختام البرنامج التدريبي لمنسقي التطوع والجوالة بالغردقة

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنسقي التطوع والجوالة بكافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة في المدينة الشبابية بالغردقة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بحضور عبد المنعم و لمياء درغام ممثلي الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة وإشراف نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب.

شهد البرنامج تنوعًا في الفعاليات التي تهدف إلى تطوير قدرات المنسقين وتمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه. فقد بدأت الفعاليات بمحاضرة قيمة حول إعداد المنسقين لوضع آليات خطة الدعم اللازمة لنجاح برامج التطوع والجوالة. كما تم خلال المحاضرة مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها في العام الماضي، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء.

وفي اليوم الثاني، تواصلت الفعاليات بورش عمل تفاعلية مع المنسقين، حيث تم مناقشة خطة التطوع المقترحة داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل الجوالة والجوالات.

واختتم اليوم البرنامج بلقاء تدريبي حول المحتوي الإعلامي والتطبيق الالكتروني للبرامج والأنشطة التطوعية وايضا الأنشطة الكشفية

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها تطوير قدرات المنسقين وتزويد المنسقين بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ برامج التطوع والجوالة بفعالية.

وضع خطط عمل واضحة لمساعدة المنسقين على وضع خطط عمل تفصيلية لبرامج هم، تبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين المنسقين ومراكز الشباب.

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير العمل التطوعي والجوالة في مصر، وتأهيل كوادر قادرة على قيادة هذا العمل الحيوي. كما يساهم البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

صرح عبد المنعم بالإدارة المركزية لتنمية الشباب، قائلاً: "إن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير العمل التطوعي والجوالة، وتهيئة بيئة محفزة للشباب للمشاركة الفعالة في المجتمع."

جاء ذلك بحضور حنان محمد ثروت منسق أندية التطوع بالمحافظة وفاطمة سليم منسق الجوالة والجوالات.