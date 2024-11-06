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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في انتظار الريتش.. عمرو مصطفى يعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة

الفنان عمرو مصطفى
الفنان عمرو مصطفى
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أعلن الفنان عمرو مصطفى، تأجيل طرح أحدث أعماله الغنائية، مشيرا إلى إنه اتخذ قرارًا بتأجيلها حتى يستعيد التفاعل على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو مصطفى يعلن عن سبب تأجيل أحدث أعماله الغنائية

وقال عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”: “صباح الخير يا عيلتي الجميلة، حابب أشارك معاكم خبر مهم بخصوص أغنيتي الجديدة، كان من المفترض إطلاق متسألوش وعايشين اليوم، لكن قررت تأجيلهم شوي، السبب؟ الريتش على فيسبوك مش في أفضل حالاته حاليا”.

وتابع: “وأنا حابب الأغاني توصل لأكبر عدد ممكن منكم أنا مؤمن إن الموسيقى بتكون أحلى لما توصل لكل الناس، فبإذن الله، لما الدنيا تكون شغالة والريتش يكون في أحسن حال، هنزل الأغاني على طول. انتظروني ودعمكم دايماً بيصنع الفرق في انتظار الريتش”.

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