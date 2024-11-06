أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية"قنا"،أن ذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضافت أنه يتم يعمل بتلك التعديلات الدستورية اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

