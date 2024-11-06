فاينانشيال تايمز: الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفعان بمجرد فوز ترامب

ارتفع الدولار الأمريكي بأكبر قدر له في عامين وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمجرد تواتر الأنباء حول فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني في الساعات القليلة الماضية مع عودة المتداولين إلى "عادات ترامب" بناءً على التوقعات بأن خطط الرئيس السابق لرفع التعريفات الجمركية وخفض الضرائب من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وتقلل من وتيرة خفض أسعار الفائدة، وفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وكانت وول ستريت أيضًا في طريقها لتحقيق مكاسب قوية عند افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7%.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين استغلوا انتصارات ترامب على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس في ولايات ساحة المعركة في بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية. وقال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات لدى آي إن جي:" لقد عادت تجارة ترامب. يبدو أن الأسواق تتأهب لاكتساح نظيف من جانب الجمهوريين القريبين من السيطرة على مجلسي الكونجرس"، وأضاف أن مثل هذه النتيجة من شأنها أن تغذي قوة الدولار بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.5%، وهو أكبر مكسب يومي له منذ سبتمبر 2022 حيث انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% مقابل الدولار عند 1.287 دولار، بينما انخفض اليورو بنسبة 1.7% إلى 1.074 دولار.

وتم تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أعلى بنسبة 0.12 نقطة مئوية عند 4.40%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو بين عشية وضحاها ووصل "السند الطويل الأجل" لمدة 30 عامًا إلى 4.63%، بزيادة 0.15 نقطة مئوية لأكبر تحرك يومي له منذ أكثر من عام.

كذلك، ارتفعت أسهم الشركات والصناعات التي من المتوقع أن تستفيد من فوز ترامب في التعاملات الأوروبية حيث ارتفعت أسهم شركة تسلا المدرجة في فرانكفورت بأكثر من 14% عند الافتتاح على خلفية الرهانات على أن مؤيد ترامب البارز إيلون ماسك سيستفيد من نجاح الرئيس السابق خاصة بعدما دعمه بشكل كبير للغاية. وقفزت بورصة العملات المشفرة كوين بيس بنسبة 11%.

وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 7% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75060 دولارًا، مما يجعل أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكبر العملات التي تحركت عبر الأسواق. ووضع ترامب نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة، متعهدًا بجعل الولايات المتحدة "القوة العظمى للبيتكوين في العالم".

وفي إشارة أخرى إلى أن المستثمرين كانوا يستعدون لانتصار ترامب، انخفض البيزو المكسيكي، الذي يُنظر إليه على أنه عرضة بشكل خاص لخطط الجمهوريين لفرض رسوم جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 2.4% إلى 20.60 بيزو للدولار.

وقال راي أتريل، الرئيس المشارك العالمي لاستراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني في سيدني - في تصريح خاص للفاينانشيال تايمز: " إن رسوم ترامب الجمركية، إذا فاز وإذا مضى قدمًا، لديها القدرة على التسبب في قدر هائل من الألم".

وأضاف أتريل: "إذا كان ترامب هو من سيقرر، فسيظل الأمر طويلًا قبل أن نعرف ما إذا كانت الرسوم الجمركية تكتيكًا تفاوضيًا أم أنه سيسحب الزناد في وقت مبكر". وفي أسواق العملات، دفعت الانخفاضات الحادة في الين إلى ارتفاع في سوق الأسهم اليابانية التي تركز على التصدير، مع ارتفاع مؤشر توبكس بنسبة 1.9% وضعف الين بنسبة 1.6% إلى 154 ين للدولار الأمريكي.

