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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تناقش تطور الحُلي في مصر.. الأحد المقبل

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات، محاضرة بعنوان "تطور الحُلي في مصر وارتباطه ببعض مفاهيم التراث" ضمن سلسلة محاضرات "محطات من التراث المصري"، تقدمها الدكتورة يسرية حسني، أستاذ تاريخ وآثار مصر في العصر اليوناني الروماني بالمعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" سابقًا وباحث في التراث. 

وتعقد المحاضرة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتناقش المحاضرة عدة محاور منها تطور فن الحلي منذ عهد قدماء المصريين حتى عصرنا الحالي، بالإضافة إلى مفهوم الحلي وتعريفه، وبعض طقوس استخدامه، وأيضًا قيمة استخدام المعادن.

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية المقدمة، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة.

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