وزير البترول يبحث مع مبادلة الإماراتية للطاقة أنشطتها في البحرين المتوسط والأحمر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

واستعرض اللقاء أنشطة شركة "مبادلة" الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في عدد من المناطق بالبحر المتوسط، مثل منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20 %، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27 %.

وبحث الجانبان فرص زيادة حجم استثمارات الشركة من خلال الحصول على مناطق بحث جديدة والدخول في شراكة في بعض الحقول المنتجة الحالية.

وأمد المهندس كريم بدوي أهمية زيادة التعاون والاستثمار بين الجانبين في ظل توافر الفرص الجاذبة في قطاع البترول والغاز وحرص القطاع علي تهيئة بيئة جاذبة لتنمية استثمارات الشركات العالمية في مصر، لافتا إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي تم طرحها سواء في مجال البحث عن الغاز الطبيعي من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي يمكن للشركة بحث الاستفادة منها.

وأعرب الشيخ منصور آل حامد عن تقديره للتعاون مع مصر، وأنها تمثل دولة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز، لافتا إلى اهتمام الشركة بالمزايدة العالمية الأخيرة في مصر للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، منوهًا بأن الشركة تعمل على تقييم الفرص المتاحة بالمزايدة بعد الاطلاع على المعلومات التي تم توفيرها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.